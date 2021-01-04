قرار عاجل من البنتاجون عن القوات العسكرية في الخليج

الإثنين، 04-01-2021
10:13 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن حاملة الطائرات الأمريكية، يو إس إس نيميتز
، ستبقي في مياه الخليج
، تزامنا مع التهديدات الأخيرة من الجانب الإيران
ي .
و تقوم " نيميتز" بدوريات في مياه الخليج
منذ نهاية نوفمبر إلا
أن وسائل إعلام أمريكية أفادت الأٍسبوع الماضي بأن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة
، كريستوفر ميلر ، أصدر أوامر بعودة حاملة الطائرات إلي الولايات المتحدة ، حسبما نشرت" نيويورك تايمز " .
وتأتي هذه الخطوة في إطار تخفيف التصعيد مع طهران لتجنب نشوب صراع مع
واشنطن
في الأيام الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، إلا أن ميلر أصدر بيان
عسري قال فيه :" بسبب التهديدات الأخيرة التي أصدرها القادة الإيران
يون
ضد الرئيس ترامب
وغيره من المسؤولين في الحكومة الأميركية، أمرت حاملة الطائرات نيميتز
بوقف إعادة الانتشار الروتينية".
جدير بالذكر أن تصريحات ميل رجاءات في الذكري السنوية
الأولي للغارة الأمريكية في بغداد والتي
أسفرت عن مقتل القائد الإيران
ي قاسم سليماني والقيادي العراقي أبو مهدي المهندس
الموالي لإيران
.