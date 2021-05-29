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التحالف يدمر طائرة مفخخة في اتجاه خميس مشيط

ارشيفية
ارشيفية
Native
السبت، 29-05-2021 11:18 ص متابعات- أمينة عبد العال
تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية من تدمير طائرة مفخخة حوثية كانت متجهة إلي خميس نشيط .
وأعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان تداولته الصحف المحلية والعالمية إلي أنها تمكنت في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة " بدون طيار " أطلقتها ميليشيات الحوثي في اتجاه مدينة خميس مشيط .
جدير بالذكر أن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي صرح أمس الجمعة بأن القوات اعترضت طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية في اتجاه المنطقة الجنوبية .
 

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