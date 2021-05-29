التحالف يدمر طائرة مفخخة في اتجاه خميس مشيط

السبت، 29-05-2021
11:18 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية من تدمير طائرة مفخخة حوثية كانت متجهة إلي
خميس نشيط .
وأعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن
في بيان تداولته الصحف المحلية
والعالمية إلي أنها تمكنت في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت من اعتراض وتدمير
طائرة مسيرة " بدون طيار " أطلقتها ميليشيات الحوثي في اتجاه مدينة خميس
مشيط .
جدير بالذكر أن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف
العميد الركن تركي
المالكي صرح أمس الجمعة بأن القوات اعترضت طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا
الحوثية في اتجاه المنطقة الجنوبية .