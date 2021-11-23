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تعرف علي حالة الطقس اليوم في المملكة

ارشيفية
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الثلاثاء، 23-11-2021 09:11 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر في المملكة العربية السعودية .
وأشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي أن درجات الحرارة ستبدأ بالانخفاض التدريجي على شرق ووسط المملكة وسماء غائمة جزئيًا على أجزاء من شرق ووسط وجنوب غرب المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية على سواحل الخليج العربي، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على مناطق القصيم، حائل، الشرقية ، الرياض، حسبما نشرت "صدي" .
و لفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم /ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج.
 

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