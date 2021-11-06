السبت 06 نوفمبر 2021
توقيت مصر 11:35 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«جوزِك مش راجل.. وانت مراتك هربت واديتك على قفاك» خناقة "سعيد" وزوجة"علاء"

«صلاح» يحتفل بفوز الأهلي على الزمالك.. شاهد ماذا فعل

تعرف على عقوبة «كارتيرون» بسبب ما فعله بعد القمة

أول ظهور لـ حلا شيحة بالحجاب منذ زواجها من معز مسعود

السعودية.. القبض على 172 بينهم متهمين في « هيئة الأمر بالمعروف»

محامي «سفاح الإسماعيلية» يفجر مفاجأة صادمة في اعترافات القاتل

لبنان يفاجئ الجميع ببيان غير متوقع عن السعودية

البحوث الفلكية يرد عل تحذيرات اختفاء مدينة الإسكندرية في الطوفان

الدولار يرتفع بشكل مفاجئ.. ما السر؟

ردًا على تصريحات «ميقاتي».. «قرداحي» لن يستقيل إلا بهذه الضمانة

ADS
 

تعرف علي حالة الطقس اليوم بالمملكة

ارشيفية
ارشيفية
Native
السبت، 06-11-2021 08:36 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودي، عن حالة الطقس اليوم السبت 6 نوفمبر في المملكة.
و أشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي أن درجات الحرارة مستمرة في الانخفاض على المناطق الشمالية والوسطي والشرقية للمملكة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الجزء الجنوبي من المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الساحلية الوسطي والجنوبية من البحر الأحمر، في حين تكون السماء صحو إلى غائمة جزئيًا مع فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة والمدينة المنورة، حسبما نشرت " صدي" .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-34كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
 

إقرأ ايضا

192492

السعودية.. القبض على 172 بينهم متهمين في « هيئة الأمر بالمعروف»

محمد رمضان

محمد رمضان يثير ضجة علي مواقع التواصل بتصرف غير متوقع في الرياض

160831Image1-1180x677_d

لبنان يفاجئ الجميع ببيان غير متوقع عن السعودية

أخبار متعلقة

ارشيفية

تعرف علي حالة الطقس اليوم في المملكة

ارشيفية

رياح و ضباب.. الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق بالمملكة

ارشيفية

رياح نشطة وضباب علي هذه المناطق بالمملكة

ارشيفية

تعرف علي حالة الطقس في المملكة اليوم

ارشيفية

الأرصاد تحذر سكان المدينة المنورة من طقس اليوم

ارشيفية

الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق بالمملكة من طقس اليوم