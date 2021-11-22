الإثنين 22 نوفمبر 2021
توقيت مصر 09:22 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بلقيس فتحي تنزل من السيارة وترقص في أحد شوارع القاهرة

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين

أصالة تنعي الفنان زهير رمضان بكلمات مؤثرة

تعرف علي الوصية الأخيرة للفنانة الراحلة سهير البابلي

وفاة الفنانة سهير البابلي عن 86 عامًا.. تعرف على سبب الوفاة

السعودية.. لماذا تسبب شجرة «العْشَر» العمى لمن يقترب من ورقها؟

الأكثر جرأة.. «ديمي روز» بدون ملابس على السرير (صورة)

مأساة أب فقد ابنتيه في عامين بنفس السيناريو: العروس تذهب للكوافير وتموت

حاول اغتصابها بملابس المدرسة.. العثور على طالبة مقتولة في المنوفية

حقيقة وفاة جمال الشاعر في حادث مروع رفقة زوجته

ADS
 

تعرف علي حالة الطقس اليوم بالسعودية

ارشيفية
ارشيفية
Native
Teads
الإثنين، 22-11-2021 08:42 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني السعودي عن حالة الطقس اليوم الاثنين 22 نوفمبر في المملكة العربية السعودية.
وأشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة و ثلوج على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من شرق المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية على الجزء الأوسط من سواحل البحر الأحمر وكذلك على أجزاء من وسط المملكة مثيرة للأتربة والغبار، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، وعلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة، حسبما نشرت " صدي".
ولفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30كساعة،
، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر يصل إلى مترين على الجزء الأوسط , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
 

إقرأ ايضا

____________________________48

السعودية تنفذ القصاص بالقتل في خالد المشعري

60438-مسافات-بين-المصلين

السعودية تعلن شروط دخول المسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة

ارشيفية

تعرف علي حالة الطقس اليوم بالمملكة

أخبار متعلقة

ارشيفية

سحب رعدية و رياح نشطة علي هذه المناطق بالسعودية

ارشيفية

تعرف علي حالة الطقس اليوم في المملكة

ارشيفية

أمطار رعدية ورياح نشطة وثلوج علي هذه المناطق بالمملكة

ارشيفية

أمطار رعدية و رياح نشطة علي هذه المناطق بالمملكة

ارشيفية

سحب رعدية وضباب علي هذه المناطق بالمملكة

ارشيفية

تعرف علي حالة الطقس اليوم في المملكة