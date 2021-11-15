الإثنين 15 نوفمبر 2021
توقيت مصر 12:03 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رهف القنون تعلن تقديم جسدها على موقع مخل: الشهر بـ 38 دولار

محمد شبانة يفجر مفاجأة عن سبب استبعاد عبدالله السعيد من المنتخب

المشهورة السعودية بدور البراهيم تستعرض جسدها بعد عملية النحت

ماذا قال شادي خلف عن هتك عرض 7 فتيات أثناء تعليمهن التمثيل؟

احذر.. أطعمة قد تسبب الموت إذا تناولتها مع الموز

هدى رمزي تتصدر الترند في أول ظهور لها بعد سنوات من الاختفاء

«الفستان انقطع».. أصالة تتعرض لموقف محرج خلال حفل الأوبرا المصرية

من هو رجل الدين الشيعي الذي حصل على الجنسية السعودية بأمر ملكي؟

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

تعرف علي حالة الطقس اليوم في المملكة

ADS
 

تعرف علي حالة الطقس اليوم في المملكة

ارشيفية
ارشيفية
Native
الإثنين، 15-11-2021 08:54 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الاثنين 15 نوفمبر في المملكة العربية السعودية.
وأشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والجوف، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي في الصباح الباكر، حسبما نشرت " صدي".
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية غربًا وشمالية إلى شمالية شرقية شرقًا بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.
 

إقرأ ايضا

FZDPPLYZDC

من هو رجل الدين الشيعي الذي حصل على الجنسية السعودية بأمر ملكي؟

6190b4214c59b7623b3335be

تركي الفيصل يعلق على قطع السعودية العلاقات مع لبنان

0fc4890647ec198f6e6b452fa8c9d661de90f751

الملك سلمان يمنح 15 شخصية الجنسية السعودية.. تعرف عليهم

أخبار متعلقة

ارشيفية

أمطار رعدية و رياح نشطة علي هذه المناطق بالمملكة

ارشيفية

تعرف علي حالة الطقس اليوم بالمملكة

ارشيفية

الأرصاد تعلن عن حالة الطقس اليوم بالمملكة

ارشيفية

سحب رعدية وضباب علي هذه المناطق بالمملكة

ارشيفية

تعرف علي حالة الطقس اليوم في المملكة

ارشيفية

الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق بالمملكة من طقس اليوم