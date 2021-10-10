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تعرف علي حالة الطقس اليوم في المملكة

ارشيفية
ارشيفية
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الأحد، 10-10-2021 09:29 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية عن الحالة الطقس اليوم الأحد 10 أكتوبر في المملكة.
وأشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي استمرار بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة قد تمتد إلى أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وتمتد على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض, ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية، حسبما نشرت" وكالة الأنباء السعودية" .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وتكون جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة قد تصل إلى 40كم/ساعة مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين,وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
 

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