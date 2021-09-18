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رياح مثيرة للأتربة و سحب رعدية في هذه المناطق بالمملكة

ارشيفية
ارشيفية
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السبت، 18-09-2021 09:22 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السب 16 سبتمبر في المملكة .
وأشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الافقية على السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة ,في حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة , وتكون الفرصة مهيأة لتشكيل خلايا من السحب الرعدية على مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، حسبما نشرت " صدي".
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى 3 أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
 

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