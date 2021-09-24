تعرف علي حالة الطقس اليوم في المملكة

الجمعة، 24-09-2021
06:27 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة 24
سبتمبر في المملكة.
وأشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي هطول أمطار رعدية
متوسطة في مجملها مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة الكرمة
بينما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات المدينة المنورة
،
حسبما نشرت " صدي" .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر
ستكون شمالية غربية بسرعة 20-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر
متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية
شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.