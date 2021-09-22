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أمطار رعدية و رياح نشطة علي هذه الأماكن في المملكة

ارشيفية
ارشيفية
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الأربعاء، 22-09-2021 08:53 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني السعودي عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 سبتمبر في المملكة العربية السعودية.
وأشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة، فيما تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات منطقة المدينة المنورة، حسبما نشرت " صدي " .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-32كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
 

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