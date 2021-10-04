الأرصاد السعودية تكشف ما سيحدث اليوم بالمملكة بسبب إعصار شاهين

الإثنين، 04-10-2021
09:13 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني
للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم الاثنين 4 أكتوبر
في المملكة .
وأشار المركز في
بيانه الذي تداولته الصحف المحلي إلي هطول أمطار رعدية
من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح
نشطة قد تصل سرعتها إلى أكثر من55 كم/ساعة تؤدي إلى تدني من مدى الرؤية الأفقية على
الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية , وعلى منطقتي جازان
وعسير
تمتد إلى مرتفعات الباحة
ومكة المكرمة
، حسبما نشرت " صدي".
وأشار
التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية
بسرعة 20-45 كم/ساعة, على الجزئيين الشمالي والأوسط وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء
الجنوبي بسرعة 18-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل الى مترين على
الجزئيين الشمالي والأوسط ,وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
فيما
تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-50 كم/ساعة،
وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر
متوسط الموج إلى مائج على الأجزاء الشرقية.