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تعرف علي حالة الطقس اليوم في الرياض ومكة المكرمة

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 02-05-2021 10:52 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية أن الطقس اليوم الأحد سيشهد هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة برياح نشطة و سقوط للثلوج علي مناطق " جران ،جازان، عسير ،الباحة ، مكة المكرمة ، الشرقية ، الرياض ".
وأشار المركز إلي أن الرياح السطحية ستنشط على أجزاء من شمال و وسط المملكة ، حسبما نشرت " صدي " .
ولفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
 

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