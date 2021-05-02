تعرف علي حالة الطقس اليوم في الرياض ومكة المكرمة

الأحد، 02-05-2021
10:52 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني
للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية أن الطقس اليوم الأحد سيشهد هطول
أمطار رعدية متوسطة مصحوبة برياح نشطة و سقوط للثلوج علي مناطق " جران ،جازان، عسير ،الباحة ، مكة المكرمة
، الشرقية ، الرياض
".
وأشار
المركز إلي أن الرياح السطحية ستنشط على أجزاء من شمال و وسط المملكة ،
حسبما نشرت " صدي " .
ولفت
التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية
على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي
بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط
الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شمالية شرقية
بسرعة 12-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط
الموج.