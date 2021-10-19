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تعرف علي حالة الطقس في المملكة اليوم

ارشيفية
ارشيفية
Native
الثلاثاء، 19-10-2021 09:04 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر في المملكة.
وأشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي استمرار في انخفاض درجات الحرارة على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى منطقة حائل, كما تؤثر الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الساحلية الشمالية والوسطي من منطقة مكة المكرمة كذلك على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية, كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، حسبما نشرت " وكالة الأنباء السعودية".
و لفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-50كم/ساعة وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي ومن متر إلى مترين قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الشمالي والأوسط, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى شديد على الجزء الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين إلى قد يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى شديد.
 

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