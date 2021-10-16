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الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق بالمملكة من طقس اليوم

ارشيفية
ارشيفية
Native
السبت، 16-10-2021 09:15 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلم المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم السبت 16 أكتوبر.
وحذر المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية من طقس اليوم لهذه المناطق، حيث أشار إلي أن تكون السماء صحو إلى غائمة جزئيًا على منطقة جازان وعسير مع فرصة لظهور السحب الرعدية في فترة ما بعد الظهيرة، وسماء غائمة جزئيًا على الحدود الشمالية والجوف، ونشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية الأفقية على شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، حسبما نشرت " وكالة الأنباء السعودية ".
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40كم/ساعة وتكون جنوبية غربية تتحول شمالية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 10-30 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزئيين الأوسط والجنوبي ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي ، وحالة البحر خفيف الموج على الجزئيين الأوسط والجنوبي ومتوسط الموج على الجزء الشمالي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
 

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