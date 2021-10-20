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رياح نشطة وضباب علي هذه المناطق بالمملكة

ارشيفية
ارشيفية
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الأربعاء، 20-10-2021 10:31 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 20 أكتوبر في المملكة.
وأشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل تمتد إلى منطقة القصيم, كما يستمر تأثير الرياح النشطة على الأجزاء الساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الساحلية الشمالية والوسطي من منطقة مكة المكرمة كذلك على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية, كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على طول الساحل الجنوبي الغربي من البحر الأحمر يمتد من منطقة مكة المكرمة إلى منطقة جازان، حسبما نشرت " وكالة الأنباء السعودية".
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-50كم/ساعة وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي ومن متر إلى مترين قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الشمالي والأوسط, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مرتفع على الجزء الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين إلى قد يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مرتفع.
 

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