رياح و ضباب.. الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق بالمملكة

الجمعة، 22-10-2021
04:39 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة
العربية السعودية عن حالة الطقس
اليوم الجمعة 22 أكتوبر في المملكة
.
وأشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي أنه سيكون الضباب
على الجزء الجنوبي والأوسط من البحر
الأحمر, كما تكون السماء صحو إلى غائمة جزئياً على أجزاء من مرتفعات منطقة جازان
وعسير
,
ويستمر نشاط الرياح السطحية على سواحل المنطقة الشرقية، حسبما نشرت " وكالة
الأنباء السعودية".
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر
ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40كم/ساعة وتكون جنوبية
غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-35 كم /ساعة، وارتفاع الموج
من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء
الشمالي, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج
العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين،
وحالة البحر متوسط الموج.