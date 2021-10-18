الأرصاد تحذر سكان المدينة المنورة من طقس اليوم

الإثنين، 18-10-2021
09:03 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة
الطقس
اليوم الاثنين 18 أكتوبر في المملكة.
وحذر المركز في بيانه سكان المدينة المنورة
من طقس
اليوم، لافتا إلي وجود تضمن رياح نشطة
وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، على محافظات
الحناكية والعلا
والمهد واليتمة ووادي الفرع و الرايس والعيص وينبع وينبع النخل،
حسبما نشرت " وكالة الأنباء السعودية".
وأشار المركز إلي أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى
الساعة السادسة مساء.