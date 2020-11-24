الثلاثاء، 24-11-2020
09:31 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أختار الرئيس الأمريكي
المنتخب جو بايدن الأردنية من أصول
فلسطينية ، ريما دودين ، ضمن طاقم البيت الأبيض الجديد .
و عملت ، ريما
كمتطوعة في فريق بايدن هاريس الانتقالي و شغلت منصب نائب السيناتور الديمقراطي
بمجلس الشيوخ ، ريتشارد دوربين و مستشارة
له ، كما عملت مديرة أبحاث و مساعدة للجنة دوريين القضائية الفرعية المعنية بحقوق
الإنسان والقانون .
يذكر أن دودين تنحدر
من عائلة بقرية " دورا " جنوب الضفة الغربية كمستشار متطوع لحماية
الناخبين في عدد من الحملات بما في ذلك حملة " أوباما من أجل أمريكا " .