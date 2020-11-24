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تعرف علي العربية التي اختارها " بايدن " ضمن طاقم البيت الأبيض

بايدن
بايدن
 
الثلاثاء، 24-11-2020 09:31 ص متابعات- أمينة عبد العال
أختار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن  الأردنية من أصول فلسطينية ، ريما دودين ، ضمن طاقم البيت الأبيض الجديد .
و عملت ، ريما كمتطوعة في فريق بايدن هاريس الانتقالي و شغلت منصب نائب السيناتور الديمقراطي بمجلس الشيوخ ، ريتشارد  دوربين و مستشارة له ، كما عملت مديرة أبحاث و مساعدة للجنة دوريين القضائية الفرعية المعنية بحقوق الإنسان والقانون .
يذكر أن دودين تنحدر من عائلة بقرية " دورا " جنوب الضفة الغربية كمستشار متطوع لحماية الناخبين في عدد من الحملات بما في ذلك حملة " أوباما من أجل أمريكا " .

 

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