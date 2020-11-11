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زوج كامالا هاريس يستقيل من عمله بعد فوزها

كامالا هاريس و زوجها
كامالا هاريس و زوجها
 
الأربعاء، 11-11-2020 11:50 ص متابعات- أمينة عبد العال
قدم دوجلاس إمهوف زوج نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس استقالته و ترك عمله في الشركة الكبرى للمحاماة التي كان يعمل بها للتركيز علي دعم إدارة الرئيس الجديد جو بايدن المقبلة .
و أشار أحد ممثلي حملة بايدن إلي أن إمهوف سيترك العمل تماما مع "دي إل أيه بايبر " بحلول يوم تنصيب الرئيس المنتخب المقرر في 20 يناير 2021 .
وكان إمهوف حصل علي إجازة من شركة المحاماة المذكورة في أغسطس الماضي بعدما اختار بايدن زوجته هاريس نائبة له .
 جدير بالذكر أن دوجلاس إمهوف متزوج من كامالا هاريس منذ عام 2014 .  
 

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