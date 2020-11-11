زوج كامالا هاريس يستقيل من عمله بعد فوزها

الأربعاء، 11-11-202011:50 صمتابعات- أمينة عبد العال
قدم دوجلاس إمهوف زوج
نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس استقالته و ترك عمله في الشركة الكبرى
للمحاماة التي كان يعمل بها للتركيز علي دعم إدارة الرئيس الجديد جو بايدن المقبلة
.
و أشار أحد ممثلي
حملة بايدن إلي أن إمهوف سيترك العمل تماما مع "دي إل أيه بايبر " بحلول
يوم تنصيب الرئيس المنتخب المقرر في 20 يناير 2021 .
وكان إمهوف حصل علي
إجازة من شركة المحاماة المذكورة في أغسطس الماضي بعدما اختار بايدن زوجته هاريس
نائبة له .
جدير بالذكر أن دوجلاس إمهوف متزوج من كامالا
هاريس منذ عام 2014 .