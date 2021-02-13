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تعرف علي الحالات التي يحرم فيها الموظف من مكافأة نهاية الخدمة

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 13-02-2021 02:48 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلن نظام العمل في المملكة العربية السعودية عن الحالات التي يحرم فيها الموظف من مكافأة نهاية الخدمة ، ومن أهمها الاستقالة قبل إكمال سنتين في العمل .
و الحالات الأخرى التي يحرم فيها الموظف من مكافأة نهاية الخدمة هي :  
الفصل أثناء فترة التجربة تحرمك من مكافأة نهاية الخدمة، الغياب المتواصل بدون عذر لمدة 15 يوم تحرمك من المكافأة، الغياب 30 يوم متقطعة في السنة تحرمك من المكافأة ، حسبما نشرت " صدي " .
و أشارت الموارد البشرية إلي أن موظف القطاع الخاص في الحالة المشار إليها يمكنه رفع دعوي من خلال خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية .
جدير بالذكر أن التسوية الودية، تعتبر المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل وتتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة؛ لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة.
 

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