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لحماية أراضيها.. المملكة تعلن عن قرارات جديدة بعد استهدافها بطائرات " الحوثي "

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لحماية أراضيها.. المملكة تعلن عن قرارات جديدة بعد استهدافها بطائرات " الحوثي "

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
 
الجمعة، 12-02-2021 10:55 ص متابعات- أمينة عبد العال

أعلنت المملكة العربية السعودية عن اتخاذها  لكافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها وفقا لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية.
وقال السفير عبد الله بن يحيى المعلمي مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة ، في رسالة وجهت إلى مجلس الأمن الدولي عقب استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لمطار أبها الدولي :" بناء على تعليمات من حكومتي، أكتب مرة أخرى بخصوص استمرار الأعمال العدائية العسكرية التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المملكة العربية السعودية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، حسبما نشضرت "صدي " .
وأضاف  : " استهدف مطار أبها الدولي في 10 فبراير 2021، هجوم شنته مليشيات الحوثي الإرهابية أدى إلى حريق في طائرة مدنية، مؤكدا أن مثل هذا العمل الإرهابي الذي يستهدف البنية التحتية المدنية ويهدد المسافرين المدنيين الأبرياء هو جريمة حرب شنيعة، ويجب محاسبة مليشيات الحوثي وفق القانون الإنساني الدولي" .
وأشار إلي أن المملكة ستتخذ  كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها وفقًا لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية ، لافتا إلي أن مثل هذه الأعمال الإرهابية التي يقوم بها الحوثيون تستمر كمحاولة لتقويض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، وستؤدي إلى زعزعة الأمن الإقليمي والسلام الدولي، داعيا مجلس الأمن إلى التنديد بشدة بهذه الأعمال وتحمل مسؤوليته تجاه مليشيات الحوثي المدعومة من إيران لوقف تهديداتها للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتها، مطالباً المجلس بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.
 

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