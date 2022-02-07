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تطبَّق الأربعاء المقبل.. السعودية تحدِّث اشتراطات القدوم لأداء العمرة والزيارة

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العمرة
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الإثنين، 07-02-2022 05:56 م

أعلنت المملكة العربية السعودية عبر وزارة الحج والعمرة، تحديث اشتراطات الدخول لأداء العمرة أو الزيارة، في إطار خطط المملكة للحفاظ على صحة وسلامة المعتمرين، ومواجهة جائحة «كورونا».

وأشارت وزارة الحج والعمرة، إلى أنه يتعين على المعتمرين القادمين إلى السعودية إحضار شهادة تحليل «PCR» متعمدة من الجهات الرسمية بدولة القدوم، أو فحص الأجسام المضادة لفيروس «كورونا» لعينة خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى السعودية، وذلك كله بغض النظر عن حالة الحصول على اللقاحات.

ولفتت الوزارة، إلى أن الإجراءات الجديدة تأتي وفق ما ورد إليها من الجهات الصحية، وكذا الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» ومتحوراته المختلفة.

وتبدأ المملكة، تطبيق هذه الإجراءات اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء الموافق 8 رجب 1443، و9 فبراير 2022.
 

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