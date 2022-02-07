كيف أغير رقم الآيبان على حساب المواطن؟ خطوة بخطوة

الإثنين، 07-02-2022
08:56 ص
أتاح برنامج حساب المواطن
، للحصول على الدعم النقدي، 5 خطوات لتغيير رقم
الآيبان -IBAN- للمستفيدين
عبر الموقع الرسمي للبرنامج، وعن طريق تحميل البرنامج على الهاتف المحمول من خلال
الضغط على الرابط التالي:
اضغط هنا
ولتغيير رقم الآيبان للمستفيدين من البرنامج، الدخول على حساب المواطن
عبر
الرابط التالي:
اضغط هنا
ثم قم بتسجيل الدخول بحسب الطريقة المعتادة من خلال رقم الهوية وكلمة السر،
وادخل على القائمة الرئيسية للحساب، ثم ادخل على صفحة تعبئة واستكمال الطلب،
وبعدها أدخل بيانات الحساب البنكي المطلوبة، ثم اكتب بيانات حسابك البنكي والذي
يبدأ بـ SA ويتكون من ٢٤
رقمًا، وبعدها اضغط حفظ، ثم انتظر وستصلك رسالة بالتحقق من صحة رقم حسابك.
ما هو رقم الآيبان؟
ورقم الآيبان -IBAN- هو رقم الحساب
الدولي للبنك، وليس رقم للحساب البنكي، وإنما يعد صيغة جديدة لرقم الحساب البنكي
لتسهل التعرُّف عليه دوليًا، ومن ثم تسهيل عمليات التحويلات الدولية.
وبلغت نسبة أرباب الأسر 92%، فيما بلغت نسبة ربَّات الأسر 8%، وبلغت نسبة
الرجال المستقلين 56%، فيما بلغت نسبة الإناث المستقلات 44%.
كيف أسجل في حساب المواطن؟
ويمكن لرب الأسرة أو المواطن الفرد المستقل بمسكن خاص أن يقوم بالتسجيل في
حساب المواطن
عبر الدخول على الرابط التالي:
اضغط هنا
ويقوم رب الأسرة بكتابة البيانات الخاصة به عبر رقم الهوية، كما يرفق صور
المستندات المطلوبة.
ويستفيد من البرنامج الفرد السعودي المستقل والذي يسكن في مسكن خاص،
والأسرة السعودية
، وكذا المستفيدين من الضمان الاجتماعي، الذين يتم إلحاقهم في
البرنامج بشكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة، ويمكنهم مراجعة حسابهم عبر
تطبيق الهاتف المحمول.
كيف يتم احتساب العائد النقدي للمستفيد؟
وفق شروط البرنامج، فإنه تم تقسيم المستحقين للدعم إلى 3 فئات، بين أصحاب
الدخل المنخفض، والمتوسط، وفوق المتوسط، وذلك كله وفق 4 شرائح محددة للدعم كما يلي:
الفئة الأولى المواطن الذي لديه دخل حتى 8699 ريالًا.
الفئة الثانية المواطن الذي لديه دخل من 8700 إلى 11999 ريالًا.
الفئة الثالثة المواطن الذي لديه دخل من 12000 إلى 15299 ريالًا.
الفئة الرابعة المواطن الذي لديه دخل من 15300 إلى 20159 ريالًا.
وتم تحديد الفئة الخامسة للمواطن الذي لا يستحق الدعم وهو من يزيد دخله عن
20160 ريالًا.
وحساب المواطن
هو برنامج حكومي بدأ في ربيع الأول 1439 هجريًا، الموافق
ديسمبر 2017 للميلاد، وأطلق التطبيق الإلكتروني على الهواتف المحمولة في جمادى
الآخر 1440، الموافق مارس من العام 2019 للميلاد، ويهدف لتخفيف الأعباء على
المواطن السعودي وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض، والمتوسط بالمملكة،
وكذا لتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية
بالمملكة، ولتخفيف الأعباء عنهم؛ إذ يرسل البرنامج في كل مرحلة مراسلات للمواطن
ليستطيع التيقن من حسابه المصرفي، وربطه مع الطلبات الخاصة به لحصوله على
المساعدة، ويمكن للمواطن تعدل بياناته ومطالعة كافة تفاصيل الخدمات الخاصة به عبر
الحساب الخاص به على التطبيق.