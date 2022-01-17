عودة دبلوماسيين إيرانيين لعملهم في السعودية لأول مرة منذ 6 سنوات

الإثنين، 17-01-2022
10:56 ص
استأنفت ممثلية إيران
لدى منظمة التعاون الإسلامي عملها في مدينة جدة
السعودية
، بحضور 3 دبلوماسيين، بعد أن كانت متوقفة عن العمل على مدى السنوات الـ6
الماضية.
وبحسب التقارير، غادر الدبلوماسيون الثلاثة إلى جدة في الأيام الأخيرة ومن
المقرر أن يستأنفوا أنشطتهم في جدة، بعد توقف دام 6 سنوات.
وكان وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، قد قال إن "السعودية
وافقت على أن تمنح التأشيرة لثلاث دبلوماسيين إيران
يين للحضور في ممثلية إيران
لدى
المنظمة في جدة"، معتبرا أن "إصدار التأشيرات يعد مؤشرا إيجابيا وجيدا".
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيران
ية، خطيب سعيد زادة،
اليوم الاثنين: "التركيز على العلاقات مع دول الجوار سياستنا القطعية..
الزيارات المتبادلة مع دول الجوار ولا سيما دول الخليج تأتي لبناء حلول شاملة إقليمية
في المنطقة، ونرحب بأي حل يأتي من داخل المنطقة شريطة مراعاة أسس منها احترام
سيادة الدول والخطوط الحمراء لكل دولة".
وأضاف زادة: "قدمنا وجهات نظرنا إلى الجانب السعودي بصورة مكتوبة خلال
الجولة الرابعة من الحوار في بغداد وننتظر الرد"، لافتا إلى أن "مقدمة
التوصل إلى الاتفاق مع السعودية
هي أن ينتبه الطرف الآخر لأقواله وأفعاله بهذا
الشأن".
وتابع: "إيران
مستعدة لإعادة فتح سفارتها في السعودية
والأمر يرجع
للخطوات التنفيذية التي يقوم بها الطرف السعودي، ونسعى جهودنا أن يتم إكمال هذا
الطريق بخطوات تنفيذية".
تجدر الإشارة إلى أنه تم إغلاق نشاط مكتب التمثيل الإيران
ي في جدة عام 2015
بعد قطع العلاقات بين إيران
والسعودية
بعد الهجوم على سفارة المملكة لدى طهران
وقنصليتها في مشهد.