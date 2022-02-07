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من الأربعاء المقبل.. «الداخلية» تعلن الشروط الجديدة للقدوم ومغادرة المملكة «فيديو»

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طلال الشلهوب
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الإثنين، 07-02-2022 08:59 ص

أعلنت وزارة الداخلية على لسان متحدثها الرسمي العقيد طلال الشلهوب، الاشتراطات الجديدة للقدوم، ومغادرة المملكة، مبينًا الذين يحق لهم الاستثناء من تلك الاشتراطات، على أن تطبق هذه الاشتراطات اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح الأربعاء المقبل الموافق 9 فبراير الجاري.

وقال الشلهوب، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل قليل، إنه يشترط لمغادرة المواطنين المملكة، الحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح «كورونا» لمن مضى على حصوله على الجرعة التنشيطية الثانية 3 أشهر أو أكثر، مشيرًا إلى أنه يستثنى من هذا الشرط الأطفال أقل من 16 عامًا، والفئات المستثناة بحسب شروط تطبيق «توكلنا».

وأكمل المتحدث باسم الداخلية: «تم إلزام القادمين إلى المملكة بضرورة تقديم نتيجة سلبية عبر فحص «بي سي آر»، أو فحص الأجسام المضادة السريعة لفيروس «كورونا»، شريطة أن يكون نتيجة الفحص خلال 48 ساعة من موعد مغادرة المملكة أو الدخول إليها، مع استثناء الأطفال أقل من 8 أعوام، وكذا مراعاة نظام الدول القادم منها إلى المملكة».

وأردف الشلهوب: «يتم السماح بدخول المواطنين الذين تظهر نتيجة فحوصهم الإصابة بفيروس كورونا، دون الحاجة إلى إعادة الفحص شريطة مضي 7 أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن تلقى جرعات اللقاح بالمملكة كاملة، و10 أيام لمن لم يتلق الجرعات بالمملكة».
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