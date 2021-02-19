وزير الدفاع الأمريكي يشكر ولي العهد السعودي لهذا الأمر

الجمعة، 19-02-2021
11:12 ص
متابعات- أمينة عبد العال
وجه
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الشكر إلي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، بسبب التزام المملكة
العربية السعودية
بالحل السياسي في اليمن
.
و
أشارت وزارة الدفاع
الأمريكية " البنتاجون
" إلي أن الوزير أجري اتصال
هاتفي مع ولي العهد ، مؤكدا علي الشراكة الدفاعية الإستراتيجية الثنائية ، حسبما
نشرت " صدي " .
و أكد
وزير الدفاع أن واشنطن و المملكة العربية السعودية
تتقاسمان الالتزام لمواجهة
أنشطة إيران المزعومة مدينا هجمات ميليشيات الحوثي الإيرانية ومجددا حرص واشنطن
علي أمن المملكة
.