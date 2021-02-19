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وزير الدفاع الأمريكي يشكر ولي العهد السعودي لهذا الأمر

الامير محمد بن سلمان
الامير محمد بن سلمان
 
الجمعة، 19-02-2021 11:12 ص متابعات- أمينة عبد العال
وجه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الشكر إلي ولي العهد السعودي  الأمير محمد بن سلمان ، بسبب التزام المملكة العربية السعودية بالحل السياسي في اليمن .
و أشارت وزارة الدفاع الأمريكية " البنتاجون " إلي أن الوزير أجري اتصال هاتفي مع ولي العهد ، مؤكدا علي الشراكة الدفاعية الإستراتيجية الثنائية ، حسبما نشرت " صدي " .
و أكد وزير الدفاع أن واشنطن و المملكة العربية السعودية تتقاسمان الالتزام لمواجهة أنشطة إيران المزعومة مدينا هجمات ميليشيات الحوثي الإيرانية ومجددا حرص واشنطن علي أمن المملكة .
 

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