تصاعد الأعمال القتالية في إثيوبيا وتيجراي تلجأ للصواريخ

السبت، 14-11-2020
12:35 م
متابعات- أمينة عبد العال
تصاعدت الأعمال القتالية في إثيوبيا و لجأت تيجراي
لاستخدام الصواريخ ، حيث
سمع انفجاريين مساء أمس في بحر دار وجوندار ، حسبما أعلن مكتب الاتصالات في إقليم أمهرا
الإثيوبي المجاور لتيجراي
.
و أعلن فريق الطوارئ أن جبهة تحرير
تيجراي
أطلقت صاروخين باتجاه مدينتي بحردار و جوندار في ساعة متأخرة من مساء أمس
مما تسبب في حدوث أضرار بمطاري المدينتين .
وكان آبي أحمد رئيس الوزراء أثيوبيا قد دعا قوات وميليشيات جبهة تحرير
تيجراي
إلي الاستسلام خلال يومين لقوات الجيش الوطني إنقاذ لأرواحهم لكن لم يتم
الاستجابة للتحذير .
جدير بالذكر أن عدد سكان إقليم تيجراي
الذي يحده من الشمال إرتيريا و من
الغرب السودان حوالي 5 مليون نسمة ويتمتع بحكم شبه ذاتي ضمن النظام الفيدرالي
المتبع في إثيوبيا ورئيسها جبرا ميكائيل .