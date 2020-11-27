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في أثيوبيا..

الجيش يغلق الطريق المؤدي إلي السودان

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 27-11-2020 09:56 ص متابعات- أمينة عبد العال
أغلق الجيش الأثيوبي الطرق المؤدية إلي الحدود السودانية في حميرة علي بعد حوالي 20 كيلو متر من الحدود منعا للفارين من النزاع في تيجراي من عبر الحدود .
وكان قد عبر أكثر من 40 ألف لاجئ أثيوبي إلي السودان منذ اندلاع النزاع في 4 نوفمبر الجاري بين القوات الفدرالية وقاد الحزب الحاكم في إقليم تيجراي ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
وأعلنت المفوضية التابعة للأمم المتحدة أن 718 لاجئ وصلوا أول أمس الأربعاء مقارنة بـ 3813 السبت الماضي ، لافتة إلي أن حوالي 42651 لاجئ وصلوا إلي السودان منذ بدء النزاع في تيجراي ، 70% منهم  في حمداييت في ولاية كسلا السودانية و الباقي في ولاية القضاريف .
 

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