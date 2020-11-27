الجيش يغلق الطريق المؤدي إلي السودان

أغلق الجيش الأثيوبي الطرق المؤدية إلي الحدود السودانية في حميرة علي بعد
حوالي 20 كيلو متر من الحدود منعا للفارين من النزاع في تيجراي من عبر الحدود .
وكان قد عبر أكثر من 40 ألف لاجئ أثيوبي إلي السودان منذ اندلاع النزاع في
4 نوفمبر الجاري بين القوات الفدرالية وقاد الحزب الحاكم في إقليم تيجراي ، حسبما
نشرت " سكاي نيوز " .
وأعلنت المفوضية التابعة للأمم المتحدة أن 718 لاجئ وصلوا أول أمس الأربعاء
مقارنة بـ 3813 السبت الماضي ، لافتة إلي أن حوالي 42651 لاجئ وصلوا إلي السودان
منذ بدء النزاع في تيجراي ، 70% منهم في
حمداييت في ولاية كسلا السودانية و الباقي في ولاية القضاريف .