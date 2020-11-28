هجوم صاروخي علي إريتريا.. والجيش الأثيوبي يعلن سيطرته علي الوضع

ارشيفية

بالرغم من الهجوم الصاروخي الذي تم في الساعات الأولي من صاح أمس من قبل قوات إقليم تيجراي الإثيوبي علي إريتريا ، إلا أن الجيش الأثيوبي أنه يسيطر علي الأوضاع .

و أشار إلي أنه يسيطر علي مواقع إستراتيجية في محيط مدينة مقلي عاصمة ظغقليم تيجراي ، لافتا إلي أن عمليات الحسم العسكرية الأخيرة نحو مدينة مقلي مكنت الجيش الإثيوبي من السيطرة علي مدن " حوازين ، النجاشي ، أديقيه ، ماي منسو ، وقرو " بالكامل من قبضة قوات تيجراي ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .

و أضاف الجيش في بيانه عن رئيس وحدة التدريب في قوات الدفاع الإثيوبي ، الفريق حسن إبراهيم ، أن قواته تتقدم حاليا نحو جبل مسبو القريب جدا من مقلي مما سيمكن الجيش من السيطرة علي مقعل قادة جبهة تحرير تيجراي في غضون أيام " .

