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هجوم صاروخي علي إريتريا.. والجيش الأثيوبي يعلن سيطرته علي الوضع

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 28-11-2020 09:44 ص متابعات- أمينة عبد العال
بالرغم من الهجوم الصاروخي الذي تم في الساعات الأولي من صاح أمس من قبل قوات إقليم تيجراي الإثيوبي علي إريتريا ، إلا أن الجيش الأثيوبي أنه يسيطر علي الأوضاع .
و أشار إلي أنه يسيطر علي مواقع إستراتيجية في محيط مدينة مقلي عاصمة ظغقليم تيجراي ، لافتا إلي أن عمليات الحسم العسكرية الأخيرة نحو مدينة مقلي مكنت الجيش الإثيوبي من السيطرة علي مدن " حوازين ، النجاشي ، أديقيه ، ماي منسو ، وقرو " بالكامل من قبضة قوات تيجراي ، حسبما نشرت  " سكاي نيوز " .
و أضاف الجيش في بيانه عن رئيس وحدة التدريب في قوات الدفاع الإثيوبي ، الفريق حسن إبراهيم ، أن قواته تتقدم حاليا نحو جبل مسبو القريب جدا من مقلي مما سيمكن الجيش من السيطرة علي مقعل قادة جبهة تحرير تيجراي في غضون أيام " .
 

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