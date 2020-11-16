تركي آل الشيخ يفاجيء متابعيه بتغريدة مُبكية: قسمت ورثي على أهلي .. سامحوني

الإثنين، 16-11-2020
06:21 ص
أحمد عادل شعبان
كشف تركي آل الشيخ
- رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية - عما تعلمه من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
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وقال آل الشيخ في تغريدة عبر تويتر: علمني سيدي محمد بن سلمان
وقال لي نصاً تركي لا يوصل لك احد في حاجه وترده وهذا الي اسويه من أكثر من ١٠ سنين ... ويدي مخرومه وفلوسي مهيب لي.
وأضاف: تال انا سويت شي واتمنى الناس تستوعبه وتعمل زي في مثل حالتي ... انا قبل عمليتي الاخيره ... قسمت ورثي واكثر من٩٠٪ من فلوسي ومابقى عندي لي الاشي بسيط ... وقصدي اامن اهلي بعدي ولايحتاجون احد او تصير مشاكل بينهم ... والي جاب الفلوس يجيب غيرها والله يرزق ... يعني اهلي يقدرون ...يقدرون الان ينموني في الشارع مافي شي بسكي.
واستدرك: تصبحون على خير وسامحوني اذا زعلت احد اوقصرت او نسيت احد.