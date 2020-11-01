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ويكشر "بن سلمان"..

كاتب سعودي شهير: قوارض تدمر الوطن بمنتهى الغباء

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كاتب سعودي: قوارض تدمر الوطن بمنتهى الغباء
 
الأحد، 01-11-2020 05:17 م
أعرب الكاتب السعودي تركي الحمد، عن سعادته جراء الحملات التي تستهدف الفساد في بلاده.

وقال عبر "تويتر" إن الفساد يدمر مستقبل البلد والأجيال القادمة، معربًا عن شكره لولي العهد محمد بن سلمان لمحاربته الفساد.


وكتب: "أشعر بسعادة وأنا أتابع الحملة على الفساد والمفسدين في وطني،فالفاسد يظن نفسه ألمعيا،بينما هو يدمر مستقبل وطن وأجيال،وهذا منتهى الغباء،فهو يدمر نفسه واهله حقيقة".

وتابع: "ما يجري حاليا هو تنظيف الوطن من القوارض التي انهكته،فشكرا سمو الأمير محمد،فقد آن أوان التنقية من أجل أجيال قادمة".
 

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