" ترامب" يعود للأضواء و تهديدات بنقله من مكان إقامته

السبت، 30-01-2021
09:58 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكد
كريك بلوين ، رئيس مدينة بالم بيتش التي يقع بها منتجع
" مارالاجو "
بولاية فلوريدا
، و الذي يقيم به الرئيس السابق دونالد ترامب
، أن المنتجع
يخضع
حاليا للمراجعة القانونية ، مما يهدد إقامته به .
وأضاف بلوين :" "يخضع هذا الأمر للمراجعة القانونية
من قبل محامي المدينة جون سكيب راندولف. المحامي يراجع اتفاق إعلان الاستخدام وقواعد
الأوامر الخاصة بنا، لتحديد إذا كان بإمكان ترامب
العيش في مارالاغو"، حسبما
نشرت " سي إن إن " الإخبارية الأمريكية .
وكانت من بين القيود التي وقع عليها ترامب
بنفسه منذ
سنوات أن لا يمكن لأي أعضاء ومن بينهم
الرئيس السابق قضاء 7 أيام متتالية في " مارالاجو " كما لا يمكنهم
البقاء هناك لأكثر من 3 أسابيع في السنة .
جدير بالذكر أن ترامب
اشتري المنتجع
عام 1985 ثم حوله لاحقا إلي ناد للأعضاء فقط في عام 1993 مع وضع بعض القيود علي الإقامة هناك .