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ترامب يستغيث بهؤلاء لوقف إجراءات عزله

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ترامب يستغيث بهؤلاء لوقف إجراءات عزله

ترامب
ترامب
 
الأحد، 10-01-2021 08:58 ص متابعات- أمينة عبد العال
استغاث الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بأنصاره في الحزب الجمهوري لوقف محاولات الديمقراطيين لعزله من منصبه خلال الأيام المقبلة بالرغم من أنه باقي 10 أيام فقط علي انتهاء ولايته .
و يستعد حاليا الديمقراطيون لتقديم لائحة في الكونجرس لعزل ترامب ، بعد ان اتهموه بالتحريض علي العنف الذي أفضي إلي اقتحام الكونجرس الأسبوع الماضي و أسفر عن قتل 5 و إصابة العشرات ، حسبما نشرت " واشنطن بوست " .
و أشارت الصحيفة إلي أن ترامب وبعض الجمهوريين في الكونجرس كثفوا من جهودهم لتعطيل إجراءات عزله بناء علي التعديل الـ 25 للدستور ، لافتة إلي أنه خلف الأبواب المغلقة يشجع ترامب وصهره و كبير مستشاريه جاريد كوشنر، الحلفاء للتصدي للمساءلة المحتملة التي قد تفضي إلي العزل .
 

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