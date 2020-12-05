ترامب يطالب المواطنين بالتبرع بـ207 مليون دولار لهذا السبب

السبت، 05-12-2020
02:16 م
متابعات- أمينة عبد العال
بالرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
خسر العديد من القضايا التي
رفعها بحجة تزوير الانتخابات إلا أنه ما زالت ملايين الدعايات و رسائل طلب
التبرع
ات المختلفة تصل إلي هواتف الأمريكيين بشكل يومي .
وقد تمكنت حملة ترامب
بالإضافة إلي اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري من
الحصول علي أكثر من 207 مليون دولار
من التبرع
ات بداية من 3 نوفمبر الماضي ، حيث
يتوجه ملايين المتبرع
ين من أنصار ترامب
إلي احدي صفحات التبرع
الرئيسية "
الصندوق الرسمي للدفاع عن الانتخابات " والتي تقترح 45 دولار
كحد أدني للتبرع
، في الوقت الذي تقول فيه صفحة أخري تابعة
للجنة " فلنجعل أمريكا عظيمة مجددا 100 دولار
كحد أدني للتبرع
" ، حسبما
نشرت " سكاي نيوز ".
و أكد المدعي العام السابق و المحامي ، أندرو تشيركاسكي ، أن المتبرع
لا ينظر إلي الشروط أسفل الصفحة والتي
كتب فيها أما ما من أموال ستتوجه إلي حساب لجنة إعادة الفرز الخاصة بحملة ترامب
و
الدعاوي المتعلقة بها قبل أن تحصل
لجنة " أنقذوا أميركا" على الحد الأدنى من المساهمات القانونية أي 5 آلاف
دولار
أميركي. أي أن أموال المساهمين الصغار لا تذهب لدعم الدعاوى القضائية إن كانت
مساهماتهم أقل من 5 آلاف دولار
.
و أضاف في تصريحات صحفية إلي أن المتبرع
لم يستطيع استرداد تبرع
ه خاصة أن
الحملات تحصن نفسها بالشروط أسفل الصفحة .
وحسب بيان اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري فأنها تستفيد من 25 % من أموال
التبرع
وهي نسبة يعتبرها البعض مرتفعة خاصة أنها ضمن حملات التبرع
التي يدعو إليها
الرئيس دونالد ترامب
لحماية والدفاع عن نزاهة الانتخابات .
و القانون، سواء
للجان حملة ترامب
أو الحزب الجمهوري، يسمح بصرف التبرع
ات لسداد مصاريف قياديي اللجان
المتعلقة بالسفر والإقامة في الفنادق مثلا، أو حملات وأنشطة سياسية أخرى كانتخابات
الإعادة في جورجيا،
وقد أظهرت آخر الأرقام أن صندوق الحملة حصل على نحو 18 مليون
دولا إلى حدود 23 نوفمبر الماضي، مع العلم أن أكثر من 11 مليون دولار
هي ديون مستحقة.
جدير بالذكر أن حملة ترامب
أنفقت نحو 9 ملايين دولار
على
جهود إعادة الفرز حتى أواخر نوفمبر حسب تقارير لجنة الانتخابات الفيدرالية، تشمل 3
ملايين دولار
لرسوم إيداع إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن، إضافة إلى أكثر من
مليونين ونصف المليون دولار
التي خصصت للاستشارات القانونية، مع العلم أنه ما من مدفوعات
موثقة حتى الآن لرودي جولياني الذي يقود الفريق القانوني لترامب
.