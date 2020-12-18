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تحذير حاد من سعودي بارز بشأن لقاح كورونا: وفاة وتهديد للمجتمع

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تحذير حاد من سعودي بارز بشأن لقاح كورونا: وفاة وتهديد للمجتمع
 
الجمعة، 18-12-2020 06:26 م الطيب حسين
أطلق الكاتب السعودي عبدالرحمن الراشد، تحذيرًا قويًا بشأن لقاح فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى وجود حملة تضليل يتم ممارستها حاليًا هدفها تخويف المواطنين من التطعيم. 

جاء هذا عبر حسابه على موقع "تويتر"، مصرحًا بأن الحملة التي يشارك فيها للأسف بعض العاملين في القطاعين الصحي والإعلامي، تحذر من تناول لقاح فيروس كورونا.

وكتب "توجد مسئولية قانونية وأخلاقية خطيرة على هؤلاء، رفض اللقاح قد يعني الوفاة أو تهديد سلامة المجتمع".

وكانت وزارة الصحة قد أكدت أن إجمالي من قام بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا بلغ منذ بدء التسجيل يوم الثلاثاء الماضي وحتى ظهر اليوم الجمعة أكثر من 300 ألف شخص.
 

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