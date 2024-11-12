تايوان تعلن نتائج التحقيقات حول أجهزة البيجر المنفجرة في لبنان

أعلن مكتب الادعاء في تايبيه، انتهاء التحقيقات حول أجهزة البيجر التي انفجرت في لبنان في 17 سبتمبر الماضي.

ووفقا لبيان الادعاء فإن نتائج التحقيقات أظهرت أن تلك الأجهزة لم تكن مصنعة من جانب شركة "جولد أبولو" التايوانية، وإنما في مصانع أجنبيه خارج الأراضي التايوانية.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن أجهزة "البيجر" التي انفجرت كانت مطورة ومصممة خارج تايوان من جانب شركة "فرونتير غروب إنتيتي".

وتدفع شركة "فرونتير غروب إنتيتي" رسوم استخدام العلامة التجارية سنويا لشركة "غولد أبولو" بموجب مذكرة تفاهم وقعها الجانبان في التاسع من يونيو 2022، وفي المقابل يحق "لفرونتير غروب إنتيتي" وضع العلامة التجارية لغولدن أبولو على أجهزة البيجر التي صنعتها.

وأظهرت بيانات الجمارك أنه لا يوجد سجلات تصدير لأجهزة البيجر المعنية من تايوان لدول ومناطق أخرى.

وأسفر انفجار أجهزة لا سلكية يحملها عناصر في "حزب الله"، في الـ17 من سبتمبرالماضي في مناطق مختلفة في لبنان، إلى مقتل وإصابة المئات.

من جهته، و"بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات والمعلومات المتوفرة حول الحادثة حمّل "حزب الله" اللبناني، إسرائيل، "المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي والذي ‏طال المدنيين أيضا، وأدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة"، مؤكدا أن "هذا العدو الغادر والمجرم سينال بالتأكيد قصاصه العادل على هذا العدوان الآثم ‏من حيث يحتسب ‏ومن حيث لا يحتسب".