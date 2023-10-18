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المقاومة تطلق وابلًا من الصواريخ على تل أبيب ردًا على مجزرة المستشفى المعمداني

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ارشيفية
الأربعاء، 18-10-2023 10:06 ص


أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، بوقوع انفجار كبير في تل أبيب، مؤكدة أن وابلا من الصواريخ ينطلق من قطاع غزة باتجاه تل أبيب وعسقلان ومطار بن جوريون.

وفي وقت سابق ، قالت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، إن إسرائيل ستلقى الجحيم في قطاع غزة بعد قصف المستشفى الأهلي المعمداني.

وارتفعت حصيلة ضحايا مستشفي الأهلي المعمداني في قطاع غزة إلي 1000 بين شهيد وجريح، بعد عدوان إسرائيلي غاشم علي حي الزيتون.

بدورها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن هناك مئات الأشخاص تحت أنقاض ساحة مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، أن الغارة الإسرائيلية التي شنها الاحتلال على المستشفى الأهلي المعمداني، أسفرت عن استشهاد ما يزيد على 500 فلسطيني.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أن التيار الكهربي انقطع عن مستشفى الشفاء، بحسب ما أوردته وكالة شهاب.
وذكر شاهد عيان، أن المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، كان يضم عددا من النازحين من منازلهم بعد تدميرها خلال غارات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه يضم ما يقرب من 5 آلاف شخص.

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