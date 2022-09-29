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بعد تعيينه بأمر ملكي.. وزير التعليم السعودي يفاجئ الجميع بقرار غير متوقع

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وزير التعليم السعودي
Native
Teads
الخميس، 29-09-2022 09:03 ص


في أول قرار نوعي لوزير التعليم السعودي الجديد، ألغت وزارة التعليم السعودية، اختبارات الفترتين التي كانت مقررة مسبقا، خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي.

وأكدت الوزارة على كل المدارس ضرورة إجراء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول لأعمال السنة للمرحلة الابتدائية من الصف الثالث وحتى الصف السادس وللمرحلتين المتوسطة والثانوية، اعتبارًا من الأحد القادم ولمدة 5 أيام، على أن تجرى خلال الحصص اليومية المعتادة، دون أن يكون هناك إخلال بالجدول الدراسي.

جدير بالذكر أن اختبار منتصف الفصل يتكون من 20 درجة، على أن تضاف إليها درجات المهمات الأدائية والأعمال والمشاريع.

في سياق آخر، دشنت وزارة التعليم ممثلة في مركز الوعي الفكري فعاليات منتدى الوعي الفكري، بإقامة محاضرة تحت عنوان "الوعي بتاريخنا الوطني"، بالتعاون مع جامعة الملك سعود، وبالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني الـ92.

وأوضح المستشار والمشرف العام على مركز الوعي الفكري بوزارة التعليم، الدكتور فهد بن مطلق العتيبي، أن الوزارة تهدف من خلال منتدى الوعي الفكري إلى تحصين منسوبي الجهات التعليمية فكرياً ضد التيارات المختلفة، ونشر الوعي بمفهومه العام، وكذلك بناء شخصية وطنية معتزة بتاريخها المجيد وحاضرها الزاهر، إلى جانب فتح قناة للتواصل مع منسوبي المؤسسات التعليمية وطلابها.
 

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