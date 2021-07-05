بعد بدء الملء الثاني للسد.. آبي أحمد يوجه رسالة لمصر والسودان

الإثنين، 05-07-2021
07:04 م
بعد
ساعات من بدء مرحلة الملء الثاني
لسد النهضة، وجه رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد
، رسالة
طمأنة إلى مصر
والسودان
، زاعمًا أن سد النهضة
الإثيوبي الكبير، أمر لا يمثل ضررًا على أحد، داعيًا دول العالم لدعم بناء وتشغيل السد.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي خلال لقاءه بأعضاء برلمانيين،
إنه يدعو الدول إلى إدراك أن إثيوبيا
ليس لديها
نية لإيذاء الآخرين سوى تلبية احتياجاتها من الطاقة.
وزعم
أن الشيء الوحيد الذي تريده إثيوبيا
هو تلبية طلب البلاد على الكهرباء دون تشكيل تهديد
لدول المصب، مشيرا إلى أن "مصلحة إثيوبيا
هنا هي فقط تلبية طلب البلاد على الكهرباء
وتقليل مخاوف مصر
و السودان
وتحقيق السلام الدائم والازدهار لمنطقتنا".
وقال
أبي أحمد
إن زراعة مليارات الشتلات في إثيوبيا
والسودان
ومصر
يمكن أن تكون سببا للحصول
على مياه أكثر مما تحصل عليه بالفعل.
وأوضح
أن "مبادرتنا الخضراء ستساعد على زيادة كمية الأمطار والمياه وكذلك تقليل الفاقد
المائي الذي يمكن أن يضمن الأمن المائي لنا وللآخرين في المنطقة، ونريد فقط السلام
والازدهار. نحن على استعداد لريادة مسارات جديدة والعمل معا".
ومن
المنتظر إن يعقد مجلس الأمن الدولى الخميس
المقبل اجتماعًا لبحث مسألة السد وذلك بعد تعنت إثيوبي واضح خلال جولات التفاوض السابقة.