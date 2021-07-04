إثيوبيا ترد على رفع مصر والسودان قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن

الأحد، 04-07-2021
01:02 م
أعلن السفير الإثيوبي لدى الخرطوم ، بيتال أميرو، اليوم الأحد،
أن بلاده لا تنوي إلحاق الأذى بمصر
والسودان
باستخدام سد النهضة
.
وقال أميرو ، في تصريحات نقلتها قناة "العربية"
إن إثيوبيا
لم تخف عن السودان
أي شيء متعلق بسد النهضة
، مضيفًا : يمكن القول إن سد
النهضة سد سوداني يقام في إثيوبيا
.
وزعم أميرو ، أن مصر
والسودان
تطالبان إثيوبيا
بما لا يمكن
تلبيته ، مشيرًا إلى أنه لا يمكن ربط قضية سد النهضة
بقضية مياه النيل التي تشترك فيها
دول أخرى.
وتابع: مفاوضات سد النهضة
تتعلق بتشغيل السد فقط.
واعتبر السفير الإثيوبي ، أن رفع السودان
ومصر
قضية سد النهضة
إلى مجلس الأمن الدولي أمر غير مقبول.
ولفت أبيتال ، إلى أن سد النهضة
يخفض الطمي المتدفق على السودان
بنسبة 90 في المائة.
وكان وزير الري الإثيوبي، سيليشي بكيلي، أعلن في وقت سابق
من اليوم، أن العمل على بناء سد النهضة
مستمر ويسير وفقًا لما هو مخطط له.