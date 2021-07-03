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شاهد.. وقوع 7 آلاف جندي إثيوبي في الأسر بعد استسلامهم

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السبت، 03-07-2021 06:43 م

أبرزت صحيفة "تيليجراف" البريطانية استعراض جبهة تحرير شعب تيجراي موكبًا من أكثر من 7 آلاف جندي أسير من الجيش الإثيوبي، بعد توقف أعمال القتال في إقليم تيجراي شمال البلاد إثر استسلام حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد وإعلانها وقف إطلاق النار من جانب واحد.
وأعلنت جبهة تحرير شعب تيجراي المتمردة على الحكومة الإثيوبية، عن عدم توقف المعارك بالإقليم قبل تحرير كل إقليم تيجراي من القوات الإثيوبية والميليشيات المعاونة لها في الهجوم على الإقليم وتعريضه لمجاعة هائلة، وفق ما ذكرت صحف دولية عدة.
وفي إعلان صريح من المتمردين للنأي بأنفسهم عن أي جرائم تكون قد ارتكبت بحق المدنيين، ذكرت جبهة تحرير شعب تيجراي "إننا نطالب بتحقيق دولي في المجازر التي ارتكبتها القوات الإثيوبية في تيجراي" التي تحركت إلى تيجراي بأوامر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وبدعم القوات الإريترية.
وقالت  جبهة تحرير شعب تيجراي :"سنتعاون مع المنظمات الدولية لإيصال الإغاثة لأكثر من مليوني نازح".
وتنفي إثيوبيا منع وصول المساعدات الإنسانية لإقليم تيجراي في شمال البلاد حيث يواجه الآلاف شبح المجاعة، زاعمة  إنها تعيد بناء البنية التحتية وسط اتهامات لها باستخدام الجوع سلاحا.

 

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