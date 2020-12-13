تغيير مكان انعقاد القمة الخليجية لإتمام المصالحة مع قطر

الأحد، 13-12-2020
06:00 م
المصريون
بعد نجاح كبير في المفاوضات التي ترعاها أمريكا والكويت،
لحل الأزمة الخليجية والتي تتمثل في مقاطعة الرباعي العربي مصر والسعودية
والإمارات والبحرين لدولة قطر
، فإنه من المقرر تغيير مكان انعقاد القمة الخليجية
القادمة لإتمام المصالحة
.
وقالت مصادر إعلامية بأن القمة الخليجية
المقبلة ستُعقد حضوريا
في السعودية
بدل البحرين، في الخامس من يناير المقبل، في حال كانت هناك فرصة لتوقيع
اتفاق لحل الأزمة الخليجية.
يأتي ذلك، فيما قالت مصادر مطلعة على المفاوضات حول “الأزمة
الخليجية القطر
ية” سابقا، إن الدول المقاطعة لقطر
مستعدة لتخفيف حدة مطالبها بشكل كبير
في الاتفاق النهائي.
وأشار مصدر مقرب من الحكومة السعودية
لوكالة “فرانس برس”
إلى أن المملكة مستعدة لتقديم تنازلات عبر فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطر
ية،
في حال توقفت الدوحة عن تمويل معارضيها السياسيين وكبحت جماح وسائل الإعلام التابعة
لها.
وأعربت الإمارات ومصر الثلاثاء عن دعمهما للجهود الرامية
إلى حل النزاع الخليجي.