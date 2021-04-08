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بعد الارتفاع الكبير المفاجئ.. تغريدة عاجلة من وزير الداخلية السعودي

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وزير الداخلية السعودي
 
الخميس، 08-04-2021 06:45 م المصريون
طالب وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم الخميس، أفراد المجتمع باستشعار المسؤولية، وذلك بعد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال وزير الداخلية في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: إن “الجهود التي تبذل للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) من خلال مشاركة الجهات المعنية، تعتمد كليًا على استشعار المجتمع للمسؤولية الكبرى بين أفراده”.
وختم الأمير عبدالعزيز بن سعود بقوله: “واجبنا تجاه وطننا الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حمى الله بلادنا ومواطنيها والمقيمين على أرضها من كل مكروه”.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، تسجيل 902 إصابة جديدة بـ«كورونا» (كوفيد – 19)، في أعلى حصيلة لانتشار الفيروس منذ أغسطس 2020. ليصل إجمالي الحالات في البلاد إلى 395 ألفاً و854 حالة، من بينها 7468 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 874 حالة حرجة.
وقالت «الصحة السعودية» إن أكثر من 44 في المائة من الإصابات الجديدة سجلت في منطقة الرياض بـ402 حالة، تلتها مكة المكرمة بـ163 حالة والشرقية 155 حالة فيما يعتبر أعلى حصيلة إصابات منذ 9 أشهر.
وارتفعت حالات الشفاء في المملكة لتصل إلى 381 ألفاً و658 حالة، بعد تعافي 469 حالة.
وبخصوص حالات الوفاة، أعلنت الوزارة عن ارتفاعها إلى 6728 وفاة بعد تسجيل 9 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية.
 

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