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بعد أنباء وفاته.. نجل عائض القرني يكشف آخر تطورات حالته الصحية

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عائض القرني
 
الخميس، 29-10-2020 05:22 م محمد فضل

بعد انتشار أنباء مزعومة عن وفاة الداعية السعودي الشيخ عائض القرني، على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر نقله للعناية المركزة بسبب إصابته بفيروس كورونا وتدهور حالته الصحية، خرجت عائلة "القرني" لتوضيح حالته الصحية، نافية وفاةه.
وقال جابر القرني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “لكل من يسأل عن حالته (عائض القرني) فقد تواصلت للتو مع ابنه عبدالله، ووضعه مستقر”.
وأضاف: “قد تم نقله (عائض القرني) من أحد المستشفيات الأهلية إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي، والزيارة ممنوعة ولاتنسوه من صادق دعواتكم”.
وكان “القرني” قد أصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ أيام، ومع تدهور حالته الصحية تم نقله إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الحكومية.
 

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