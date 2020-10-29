عادل الكلباني يثير الجدل بحديث عن الرسول

الخميس، 29-10-2020
03:29 م
محمد فضل
أثار الداعية السعودي الشيخ عادل الكلباني
، إمام الحرم المكي
السابق، جدل
ا واسعًا بين متابعيه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"،
بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
وبدأ الجدل
بتغريدة للكلباني قال فيها: “قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ’لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ: أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ،
وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي
يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي ، وَأَنَا الْعَاقِبُ‘. رواه البخاري”، والحديث
في صحيح البخاري بإسناد عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه.
وعلق أحد المغردون على التغريدة قائلة: “هذا الحديث في البخاري
جاء عن طريق جبير بن المطعم عن ابيه، أبيه يقصد من هنا؟! أحد يفهمنا إذا كان عن أبيه
المطعم فالمطعم مات ولم يسلم وجبير من الطلقاء ممكن توضيح يا شيخ”، ليرد الكلباني قائلا:
“عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه”.
وعلق آخر يدعى الحربي قائلاً : ” هل أنت متأكد من صحة هذا
الحديث يا شيخ عادل؟” ليرد عليه مغرد يدعى بتال قائلاً : “الحديث في صحيح البخاري وتسأل
عن صحته يا أستاذ هادي هدانا الله وإياك للحق”.
ليعود مرة أخرى الحربي ويرد بتغريدة قال فيها: “أسعد الله
صباحك استاذ بتال حتى لوكان في البخاري، أحاديث دونت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه
وسلم ب200 سنة يوجد فيها الضعيف والحسن” .
فيما رد عليه الكلباني مجدداً بتغريدة قال فيها: “من يزعم
هذا يفصح عن جهل تام بالسنة وتدوينها فاقرأ أي كتاب عن تدوين السنة يروح اللي في راسك
إن كنت تطلب حقا”.