بريطانيا تحتفل بمرور 100 عام علي حدث غريب

الأربعاء، 13-01-2021
02:46 م
متابعات- أمينة عبد العال
تحتفل بريطانيا
في
السابع عشر من يناير بمرور مائة عام علي تقطيع امرأة
إلي نصفين ، حيث قام الساحر
الإنجليزي بيرسي توماس تيبلز عام 1921
استخدم منشار لقطع صندوق خشبي مغلق بداخله
امرأة
علي مرآي من جمهور المتفرجين في لندن .
وأصبحت تلك الحيلة من
أشهر الحيل السحرية وتطور الأمر بعد ذلك ليتم استخدام أدوات وطرق مختلفة ولكن
بنتيجة واحدة وهي نشر شخصين إلي نصفين ثم إعادته سليما مرة أخري ، حسبما نشرت
" صدي " .
جدير بالذكر أنه تم
استخدام تلك الحيلة تزامنا مع ذروة الحملة في بريطانيا
لإعطاء المرأة الحق في
الانتخاب ورأي المعارضون أنه من الممتع أن يشاهدوا امرأة
في صندوق خشبي و يتم
شطرها إلي شطرين .