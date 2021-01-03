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محتذيا بـ"ترامب".. رئيس الوزراء البريطاني : لن أترك منصبي

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني
 
الأحد، 03-01-2021 02:57 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون ، أنه سيستمر في قيادة بريطانيا حتى بعد خروج بلاده من الاتحاد الأوربي " بريكست " .
و أضاف في مقابلته مع هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي " :" لا أخطط أبدا لترك منصبي ".
 وعن احتمال إجراء تصويت جديد على استقلال اسكتلندا، قال إن "الاستفتاءات يجب ألا تجرى أكثر من مرة واحدة في الجيل ، مؤكدا أن الاستفتاءات بحكم خبرته المباشرة في هذا البلد، ليست حدثا مبهجا على وجه الخصوص" .
جدير بالذكر ـم صحيفة " صنداي تايمز " البريطانية ، ذكرت في استطلاعها الجديد أن رئيس الوزراء البريطاني ، بوريس جونسون ، في طريقه لخسارة مقعده بالبرلمان ،لافتة إلي أنه من المستبعد أن يفوز أي من الحزبين الرئيسيين بأغلبية مطلقة في الانتخابات العامة المقبلة التي ستجري في 2024 .
 

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