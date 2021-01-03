الأحد، 03-01-2021
02:57 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون
، أنه سيستمر في قيادة بريطانيا
حتى بعد خروج
بلاده من الاتحاد الأوربي " بريكست
" .
و أضاف في مقابلته مع هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي "
:" لا أخطط أبدا لترك منصبي ".
وعن احتمال إجراء
تصويت جديد على استقلال اسكتلندا، قال إن "الاستفتاءات يجب ألا تجرى أكثر من مرة
واحدة في الجيل ، مؤكدا أن الاستفتاءات بحكم خبرته المباشرة في هذا البلد، ليست حدثا
مبهجا على وجه الخصوص" .
جدير بالذكر ـم صحيفة " صنداي تايمز " البريطانية ، ذكرت في
استطلاعها الجديد أن رئيس الوزراء البريطاني ، بوريس جونسون
، في طريقه لخسارة
مقعده بالبرلمان ،لافتة إلي أنه من المستبعد أن يفوز أي من الحزبين الرئيسيين
بأغلبية مطلقة في الانتخابات العامة المقبلة التي ستجري في 2024 .