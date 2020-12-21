شاهد.. صورة نادرة للملك فهد في حفل تتويج الملكة إليزابيث

الإثنين، 21-12-2020
09:31 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض المواقع الإخبارية السعودية صورة نادرة للملك فهد بن عبد العزيز
أثناء حضوره حفل تتويج الملكة إليزابيث
الثانية ملكة بريطانيا
.
ويظهر في الصورة إلي جانب الملك فهد
، الأمير عبد الإله بن علي ولي عهد
العراق
و الأمير أي هيتو ولي عهد اليابان وكان ذلك في عام 1953 م .
جدير بالذكر أن إليزابيث الثانية ولدت في 21 أبريل 1926م ، و هي الملكة الدستورية لستة
عشر دولة من مجموع ثلاثة وخمسين من دول الكومنولث التي ترأسها، كما ترأس كنيسة إنجلترا،
و منذ 6 فبراير 1952 هي ملكة المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، وهي رئيسة
الكومنولث وملكة 12 دولة أصبحت مستقلة منذ انضمامها، وهي: جامايكا، باربادوس، باهاماس،
غرينادا، بابوا غينيا الجديدة، جزر سليمان، توفالو، سانت لوسيا، سانت فينسنت والغرينادين،
بليز، أنتيغوا وباربودا، سانت كيتس ونيفيس ، حسب ويكيديا .