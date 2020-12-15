" بايدن " يوجه رسالة قاسية لـ" ترامب "

الثلاثاء، 15-12-2020
02:48 م
متابعات- أمينة عبد العال
هاجم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
مؤكدا
أنه يرفض احترام إرادة الشعب و القانون .
و أضاف في خطابه :" هذا موقف متطرف
للغاية لم نشهده من قبل، موقف رفض احترام إرادة الشعب، ورفض احترام سيادة القانون،
ورفض احترام دستورنا ، لقد أثبتت ديمقراطيتنا، التي تعرضت للضغوط والاختبار والتهديد،
أنها قوية ومرنة”، مشيرا إلى نتائج الانتخابات يجب احترامها وليس مهاجمتها ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
كما أشاد بايدن
بإقبال المواطنين علي الانتخابات بالرغم من الخوف من جائحة
" كوفيد_19 " مؤكدا أنه يتمني أن لا يري أي شخص يتعرض للتهديدات
والانتهاكات التي شهدها في هذه الانتخابات .
جاء ذلك في لقائه بمدينة ويلمنجتون
في ولاية ديلاوير بعد عملية تصويت ، ثبت خلالها الهيئة الناخبة رسميا فوزه في
الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر .