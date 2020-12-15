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" بايدن " يوجه رسالة قاسية لـ" ترامب "

بايدن
بايدن
 
الثلاثاء، 15-12-2020 02:48 م متابعات- أمينة عبد العال
هاجم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤكدا أنه يرفض احترام إرادة الشعب و القانون .
و أضاف في خطابه  :" هذا موقف متطرف للغاية لم نشهده من قبل، موقف رفض احترام إرادة الشعب، ورفض احترام سيادة القانون، ورفض احترام دستورنا ، لقد أثبتت ديمقراطيتنا، التي تعرضت للضغوط والاختبار والتهديد، أنها قوية ومرنة”، مشيرا إلى نتائج الانتخابات يجب احترامها وليس مهاجمتها ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
كما أشاد بايدن بإقبال المواطنين علي الانتخابات بالرغم من الخوف من جائحة " كوفيد_19 " مؤكدا أنه يتمني أن لا يري أي شخص يتعرض للتهديدات والانتهاكات التي شهدها في هذه الانتخابات .
 جاء ذلك في لقائه بمدينة ويلمنجتون في ولاية ديلاوير بعد عملية تصويت ، ثبت خلالها الهيئة الناخبة رسميا فوزه في الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر .
 

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