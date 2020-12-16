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البيت الأبيض: بالرغم من فوز بايدن.. ترامب لن يستسلم

ترامب
ترامب
 
الأربعاء، 16-12-2020 11:37 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض ،كايلي ماكناني، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستمر في الطعون علي نتائج الانتخابات الرئاسية بالرغم من تأكيد المجمع الانتخابي قبل أيام أن منافسه الديمقراطي جو بايدن هو الفائز في الانتخابات .
و أضافت ماكناني في تصريحات صحفية :" لا يزال ترامب منخرطا في الطعون القانونية علي نتائج انتخابات 2020 الرئاسية ، و أن تصويت الهيئة الانتخابية خطوة واحدة فقط ضمن العملية الدستورية و حملة الرئيس الأمريكي تواصل عملها بهذا الخصوص".
جدير بالذكر أنه تم الإعلان يوم الاثنين الماضي فوز بايدن بأصوات المجمع الانتخابي والذي يحدد رسميا الرئيس المقبل للولايات المتحدة .  
 

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